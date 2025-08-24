بعد حادث أبو تلات.. صحة الإسكندرية توضح 6 نصائح لإنقاذ الغرقى

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، عدة نصائح وتوجيهات لمرتادي الشواطئ، حفاظًا على سلامتهم، وذلك بعد حادث الغرق الجامعي بشاطئ أبو تلات، والذي أٍسفر عن غرق 7 وإصابة 28 آخرين.

وشملت التعليمات مراقبة لون العلم أو الراية المرفوعة على أبراج الإنقاذ بالشواطئ، موضحة أن العلم الأحمر ممنوع السباحة، الأصفر السباحة بحذر، الأخضر السباحة آمنة.

ووجهت الصحة تعليمات عامة تتضمن السباحة في وجود المنقذ والالتزام بتعليماته، النزول تدريجي وتجنب الأعماق، واستخدام عوامة الأطفال والغير متقنين للسباحة، فضلًا عن استدعاء المنقذ في حالة الخطر والاتصال بالإسعاف 123.

وحددت مديرية الصحة بالإسكندرية 6 إسعافات أولية يجب تقديمها للغريق بمجرد خروجه من المياه تشمل:

- اطلب خدمة الإسعاف 123.

- أخرج من فم المصاب بسرعة كل ما يمكن أن يسد مسلك الهواء كالأعشاب البحرية.

- إذا كان الغريق غير واعي ويتنفس ولديه نبض ضعه في وضعية الإفاقة.

- إذا كان الغريق غير واعي ولا يتنفس ولديه نبض قم عملية الإنعاش الرئوي.

- قم بتدفئة المصاب إذا كانت درجة حرارة جسمه منخفضة.

- افحص العمود الفقري للتحقق من عدم وجود إصابات به.

