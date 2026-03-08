

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، التي تقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء، إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة أسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

ووفق أسرة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك من المقرر أن تجرى تشييع جثمان زوجته بمسقط رأس الأسرة مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ولم تحدد الأسرة بعد موعد العزاء وهل سيقام بمدينة دسوق أو بالقاهرة.

يذكر أن بطل كمال الأجسام الشحات مبروك بدأ حياته كصانع أحذية خلال إقامته في مسقط رأسه مدينة دسوق، وأدى تقدمه في الرياضة إلى استخدامه في بعض الأدوار السينمائية المصرية.