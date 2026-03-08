مصرع شخص إثر حادث تصادم في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي، أمام قرية جرزا التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، يفيد بوصول المصاب "علي. ي. خ"، 51 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، مصابًا بإصابات بالغة شملت كسرًا مضاعفًا في عظمة الفخذ، وبترًا في إصبع الإبهام، مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

بحسب مصدر طبي، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب فور وصوله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.