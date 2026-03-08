إعلان

مجزرة في لبنان.. 19 قتيلاً معظمهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

كتب : د ب أ

11:27 ص 08/03/2026

غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت

شهدت بلدة "صير الغربية" في قضاء النبطية بجنوب لبنان، فجر اليوم الأحد، مجزرة دموية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في إطار سلسلة الغارات المكثفة التي تستهدف البلدات اللبنانية.

تدمير مبنى سكني بالكامل

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت غارة جوية مبنى مؤلفاً من ثلاثة طوابق في بلدة صير الغربية، مما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض، وأكدت الوكالة أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 19 قتيلاً، مشيرة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال الذين كانوا داخل المبنى لحظة الاستهداف.

جهود لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض

وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف، منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات البحث والإنقاذ تحت الركام في محاولة لسحب الجثامين وإخراج أي ناجين محتملين.

