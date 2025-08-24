فتح منافذ جديدة لتسويق المشغولات اليدوية بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت وفاء نجاح، مديرة مديرية العمل بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بقرية التراث، لمتابعة العارضات للمشغولات اليدوية المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه العارضات، والعمل على حلها تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بدعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية السيناوية الأصيلة.

وخلال الزيارة، استعرض منتجو التراث والأشغال اليدوية منتجاتهم المتنوعة من المشغولات البدوية والحرف اليدوية، التي تعكس أصالة المجتمع السيناوي وجودة إنتاجه.

وقد أعرب الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من منتجات مميزة، مشيدين بتنوعها ودقتها، وما تحمله من طابع فني وثقافي يجسد هوية سيناء الفريدة.

وقالت مديرة مديرية العمل، إن المعرض يضم أكثر من 25 عارضة من كافة الحرف، خاصة ذات الطابع السيناوي الذي يقبل عليه السائحين، مؤكدة أن المديرية تحرص على دعم أصحاب الحرف، والسيدات ذات أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، من خلال توفير مناطق للتسويق، بجانب تزويدهم بالخبرة التي تعمل على النهوض بهذه المشروعات.

وأكدت أنه جرى الاتفاق على التنسيق بين الغرفة التجارية وأصحاب البازارات مع العارضين، بهدف تسويق وترويج المنتجات داخل البازارات السياحية، وفتح منافذ جديدة تتيح لهذه الحرف الوصول إلى شريحة أوسع من الزائرين والسائحين، بما يساهم في تحسين دخل الأسر المنتجة ودعم فرص العمل للشباب والمرأة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة يتأتي في إطار حرص المحافظة على استدامة الحرف اليدوية وتطوير جودتها، باعتبارها أحد روافد التنمية المستدامة وعنوانًا للهوية الثقافية والإنسانية بالمحافظة.