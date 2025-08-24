قناة السويس تبحث مع "هيونداي كوربريشن" عقد شراكة لتطوير ترسانات الهيئة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مع السيد إنبوم تشوي النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن ( Hyundai Corporation ) والمدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية والآلات، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد، السيد سوهيون هوانج كبير مسئولي المشروعات الخارجية بشركة هيونداي كوربريشن، والسيد جايسون بارك الرئيس التنفيذي للشركة بمصر، والسيد أحمد بلال مدير التخطيط للشركة بمصر.

يأتي اللقاء في ضوء التواصل المستمر بين الجانبين لاستكمال المباحثات حول سبل عقد شراكة لتطوير وتحديث ترسانات وشركات الهيئة التابعة، ومناقشة التنسيق الثنائي في عدد من المشروعات المرتبطة باستخدامات الطاقة النظيفة.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن السوق العالمي لبناء وإصلاح السفن يشهد تحديات كبيرة في ظل توصيات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بالتحول نحو استخدام الوقود الأخضر الصديق للبيئة في تشغيل السفن والوحدات البحرية بما يحمل فرصا واعدة لنشاط بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية الصديقة للبيئة بالترسانات والشركات التابعة للهيئة في سعيها للتطور الجاد نحو تشغيل أكثر استدامة وكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع شركة هيونداي كوربريشن أثمر عن التوافق على عدة مشروعات مشتركة من بينها منحة تمويلية لإنشاء قاعة وفصول دراسية بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية لمحطة تدريب للغاز الطبيعي بإحدى القاعات التدريبية بمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد لتدريب الطلاب على مهارات العمل بمحطات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون يمتد ليشمل بحث تطوير ترسانة بورسعيدالبحرية وإنشاء ظهير لها في منطقة الجونة ببورفؤاد للعمل في مجال بناء الوحدات البحرية الصديقة للبيئة وإضافة نشاط تخريد السفن بأساليب علمية حديثة ومستدامة.

وأشار الفريق ربيع إلى أن التعاون يشمل أعمال الدراسات الفنية والتصميمات ودراسات الجدوى اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية وفق أحدث التقنيات الحديثة في مجال صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية.

ووجه الفريق ربيع بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى المبدئية لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروعات المطروحة.

من جانبه، أعرب السيد/ إنبوم تشوي النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس وتحقيق المصالح المشتركة من خلال بدء الإجراءات التنفيذية للمشروعات.

وأشار النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن إلى بدء التنفيذ الفعلي للمنحة التمويلية لمركز التدريب المهني التابع لهيئة ببورسعيد حيث من المقرر شراء المهمات اللازمة وبدء توريدها خلال الفترة القادمة على أن يتم بدء التدريب الفعلي خلال العام الدراسي ٢٠٢٦.

وأضاف تشوي بأن شركة هيونداي كوربريشن انتهت من إعداد الدراسات المبدئية والعروض الفنية اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية على أن يعقبها مناقشة من فريق العمل المشترك تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لبدء أعمال الدراسات والتصميمات اللازمة لبدء الإجراءات التنفيذية في غضون ٦ أشهر من الاتفاق.