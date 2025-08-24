محافظ أسيوط يشكل لجنة مشتركة للتفتيش على كسارات ومخازن البلاستيك - صور

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تشكيل لجنة تفتيشية مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والرقابية، بهدف المرور على كسارات ومخازن البلاستيك داخل نطاق المحافظة، للتحقق من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تضم ممثلين عن مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسن، وكيل الوزارة، إلى جانب إدارات السلامة والصحة المهنية، الحماية المدنية، البيئة، الإدارة القانونية بالمحافظة، مجلس مدينة ساحل سليم، وإدارة التراخيص بالمجلس.

وقد بدأت اللجنة أعمالها فعليًا، حيث نفذت جولة تفتيشية شملت عددًا من المخازن وكسارات البلاستيك بقرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم، بمشاركة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس المركز، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات القانونية وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وشملت أعمال اللجنة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى الالتزام بمعايير الحماية المدنية والبيئية، في إطار الحرص على سلامة العاملين وحماية المجتمع من أي أضرار محتملة قد تنجم عن ممارسات غير آمنة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه التحركات تأتي في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة، ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا لأحكام القانون.