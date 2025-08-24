برنامج التبادل الطلابي بطب حلوان يواصل فاعلياته.. صور

كتب - عمر صبري:

تواصل كلية الطب جامعة حلوان فعاليات برنامج التبادل الطلابي الذي تنظمه الجمعية العلمية الطلابية HMSA، بمشاركة طلاب من فرنسا، إيطاليا، بولندا، البرتغال ، والمغرب، وذلك ضمن جهود الكلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين طلبة الطب حول العالم.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتبادل العلمي بين طلاب الطب من مختلف الدول، إتاحة الفرصة للطلاب الدوليين للاطلاع على النظام الطبي المصري وممارسات الرعاية الصحية، تطوير المهارات السريرية والعملية للطلاب من خلال التدريب داخل المستشفيات الجامعية.

استقبلت الدكتورة رشا عمر رفاعي عميد كلية الطب الطلاب المشاركين، حيث رحبت بهم وأكدت حرص إدارة الكلية على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة، تسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة على المستوى الدولي.

كما شهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد عزت، القائم بعمل مدير مستشفى بدر الجامعي الدكتورة ندى الدمياطي، مدير العيادات الخارجية بمستشفى بدر الجامعي، الدكتور مروان أبو بكر، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الطب إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب جامعة حلوان.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الكلية لتعزيز التبادل العلمي والثقافي، وتوفير فرص تدريبية نوعية للطلاب، بما يواكب المعايير العالمية في التعليم الطبي.

وقد شمل البرنامج التدريبي زيارات ميدانية إلى عدد من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفيات جامعة حلوان، تضمنت وحدة مناظير الجهاز الهضمي، قسم عمليات النساء والتوليد، عيادة أمراض النساء، عيادة إيكو القلب.

وخلال الفعاليات التدريبية تم عمل تدريب عملي داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمي، مع شرح آليات التشخيص والعلاج، ومتابعة الحالات الجراحية المعقدة، التفاعل مع الحالات في عيادة أمراض النساء، ومناقشة البروتوكولات العلاجية، التدريب على استخدام جهاز إيكو القلب، وقراءة النتائج السريرية.

يأتي ذلك في إطار دور الجمعية العلمية الطلابية HMSA في تنظيم البرنامج بالكامل من حيث التنسيق، الجداول التدريبية، والمتابعة اليومية، توفير الدعم اللوجستي للطلاب الزائرين، بما يشمل الإقامة والتنقل، تنظيم فعاليات ثقافية.

