أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، زيارة مفاجئة لمستشفى المسلة التخصصي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع. واطمأن المحافظ خلال جولته على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مستفسرًا منهم عن تجربتهم داخل المستشفى.

ووجّه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التي يمتلكها هذا الصرح الطبي لتوفير أفضل الخدمات للمرضى، خاصة وأن المستشفى مدرج ضمن المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها بداية يوليو الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما حرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تطبيق المنظومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة يضم ثلاثة مبانٍ، تشمل المبنى الرئيسي، مبنى الغسيل الكلوي الذي يضم 49 ماكينة ويعمل على مدار اليوم، مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سريرًا.