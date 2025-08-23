غلق وصلات مياه عشوائية ينهي أزمة انقطاع المياه عن 20 ألف مواطن بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وجه الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بسرعة حل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب التي عانت منها قرى النزل، ومعروف، ووادي عبادي بمركز إدفو.

وأكد المهندس عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن السبب وراء الأزمة هو وجود 3 وصلات مياه عشوائية وغير مرخصة على شبكات المياه التي تغذي هذه القرى، مما كان يتسبب في عدم وصول المياه بشكل كافٍ للأهالي.

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة هذه الوصلات، حيث تم تنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة الوصلات العشوائية بشكل كامل، مما أدى إلى انتظام تدفق المياه بكامل طاقتها لخدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان القرى الثلاث، الذين عبروا عن شكرهم لمحافظ أسوان لتدخله السريع وحل المشكلة التي عانوا منها.

وفي سياق متصل، قامت الفرق الفنية بشركة مياه الشرب بمراجعة محابس المياه بالقرى للتأكد من كفاءتها، كما تم توفير مصدر مياه بديل للمواطنين الذين كانوا يستفيدون من الوصلات العشوائية، وذلك من خلال خط مياه جديد مرتبط بمحطة مياه إدفو شرق.