‬خلاف على المخدرات ينتهي بجريمة قتل مروّعة في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت منطقة الجنيّـية الفاصلة بين قريتي هوارة عدلان واللاهون بمركز الفيوم، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم تاجر مخدرات على قتل شريكه طعنًا بالسكين إثر خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، بمصرع المدعو سيد أ. م، 35 عامًا، وشهرته "الفقير"، مقيم بقرية هوارة عدلان.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشريكه إسلام ع. ص، 33 عامًا، مقيم بقرية اللاهون، على خلفية خلافات مالية متعلقة بتوزيع المواد المخدرة، ليتطور الأمر إلى اعتداء المتهم على شريكه بسكين كان يخفيه، موجّهًا له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.