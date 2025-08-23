إعلان

‬مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بسوهاج

02:24 م السبت 23 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية العساكرة بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم، مأساة إنسانية بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء لهوه داخل منزل أسرته.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول الطفل ياسين علي إبراهيم، 10 سنوات، مقيم بالقرية، جثة هامدة بدعوى صعق كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل لامست يده سلكًا كهربائيًا غير معزول أثناء لهوه بالمنزل، ما أدى إلى إصابته بصعق قوي أودى بحياته على الفور.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

