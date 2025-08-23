أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، من رفع سيارة نقل ثقيل انجرفت أعلى حاجز الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط"، إثر حادث تصادم عنيف مع سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع، فيما تحطمت السيارة الملاكي بالكامل.

واستعانت فرق الإنقاذ بمعدات ثقيلة ولودر لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وضمان سلامة الطريق.

وكان موقع "مصراوي" قد حصل على الصور الأولى للحادث، الذي وقع قبل مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل في حادث وُصف بالمروع.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل، وأسفر عن مصرع:

- زكريا عبد السميع سليم (77 عامًا)

- ماجد فاروق راضي (48 عامًا)

- شخص مجهول الهوية

فيما أُصيب صموئيل عصمت يسري (45 عامًا) بإصابات متفرقة.

وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.