مصرع فني صيانة بمصعد مستشفى المنصورة التخصصي في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي فني صيانة تابع لإحدى الشركات الخاصة مصرعه أثناء إجراء الصيانة الدورية لمصعد في الطابق الثاني بمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم"، نتيجة عدم اتباعه إجراءات الأمن والسلامة المهنية.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص خلال أعمال الصيانة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة مقدم الشرطة د. عبد الحميد الشوري، رئيس المباحث، وتبين أن المصعد توقف بالطابق الثاني ووجود جثة المتوفي، وهو فني صيانة مكلف بأعمال الصيانة والمتابعة داخل المستشفى.

وكشف التحري وسؤال شهود الواقعة أن الفني قام بتشغيل المصعد أثناء فتح الكابينة وعدم اتباعه وسائل الأمن والسلامة المهنية، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.