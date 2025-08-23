إعلان

مصرع أب وإصابة نجله في حادث تصادم مأساوي بالمنوفية

10:58 ص السبت 23 أغسطس 2025

حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد كوبري العطف بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع أب وإصابة نجله؛ إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها بسيارة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث استقبلت المستشفى جثمان صلاح عبد الهادي (60 عامًا)، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات الأطباء إنقاذه، فيما يرقد نجله باسم صلاح عبد الهادي (20 عامًا) تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

