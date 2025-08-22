إعلان

غرق سيدة أثناء غسل الأواني وشاب خلال السباحة في الأقصر

09:55 م الجمعة 22 أغسطس 2025

غرق سيدة أثناء غسل الأواني

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، مساء الجمعة، حالتي غرق متتاليتين في مشهد مأساوي هز الأهالي، إحداهما لسيدة أثناء قيامها بغسل الأواني في الترهة، والأخرى لشاب خلال السباحة.

ففي قرية المساوية بمركز إسنا، لقيت السيدة نصرة البدري (45 عامًا) مصرعها غرقًا داخل ترعة القرية أثناء غسل الأواني، حيث تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانها ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، تحت تصرف النيابة العامة.

وبعدها بلحظات، تجددت الأحزان في قرية الحبيل، بعدما غرق شاب في العشرينات من عمره داخل ترعة الكلابية أثناء السباحة. وعلى الفور هرع الأهالي وفرق الإنقاذ للبحث عن جثمانه، فيما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق سيدة غرق شاب حادث غرق الأقصر
