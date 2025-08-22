موقف إنساني مؤثر.. سيدة تناشد محافظ الإسماعيلية في سوق أبو صوير

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت فعاليات افتتاح مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" وسوق اليوم الواحد بمدينة أبوصوير، اليوم الجمعة، موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، إذ طلبت سيدة من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساعدتها في سداد ديون تراكمت عليها بعد زواج ابنتيها.

وكانت السيدة تجلس بجوار موقع المبادرة على فرن فلاحي قديم تُعد الخبز، لتلفت انتباه المحافظ أثناء جولته داخل السوق، حيث توقف ليستمع إلى شكواها. وفي لفتة إنسانية، تناول المحافظ قطعة من الخبز الذي كانت تُعده، مؤكدًا أنه سيتابع حالتها ويوجه بسرعة دراسة طلبها.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الأسبوع الثامن من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الخامسة عشرة من سوق اليوم الواحد بمدينة أبوصوير، بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، ومها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.