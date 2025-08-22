محافظ سوهاج يوجه بدعم ورعاية ضحايا انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حادث انهيار منزل ريفي مكون من طابقين بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا شمال المحافظة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة، إلى جانب سرعة إنقاذ السكان وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المقررة، وتوفير المساعدات العاجلة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، فيما وجه وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ بمستشفى طهطا العام وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية قد تلقت إخطارًا بانهيار المنزل، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية والإسعاف، حيث تبين أن المنزل قديم ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بجذوع النخيل والجريد، وأن تهالكه كان السبب الرئيسي للانهيار.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى طهطا العام والمصابين لقسم الاستقبال لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.