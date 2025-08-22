إحالة أوراق قاتل أطفاله الأربعة بالإسماعيلية للمفتي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية، أوراق أب متهم بقتل أطفاله الأربعة شنقًا بمركز القنطرة غرب، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية إلى 6 أغسطس 2024، عندما أقدم المتهم على شنق أطفاله الأربعة داخل منزله، بعدما اصطحبهم من والدتهم المطلقة بحجة التنزه.

كشفت التحريات أن الأب، الذي خرج حديثًا من مصحة لعلاج الإدمان، توجه إلى المسجد عقب ارتكاب جريمته وأذاع خبر وفاة أبنائه، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

واعترف المتهم تفصيليًا أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها بعد تداول جلسات القضية التي وصفت بـ"مأساة القنطرة غرب".