أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء الخميس، في فعاليات الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم بدير درنكة، حيث قدّم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط والبداري وساحل سليم، والأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، إلى جانب القيادات الكنسية والمواطنين المسيحيين، وذلك للمرة الثانية خلال الاحتفالات التي امتدت على مدار 15 يومًا.

خلال كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية والوطنية، ناقلاً تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع الحضور، ومشيدًا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال التي تميزت بها الاحتفالات، والتي استقطبت ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأكد أن محافظة أسيوط تمثل نموذجًا للتعايش والمحبة بين أبناء الوطن.

وفي تصريح لافت، كشف المحافظ عن رؤيا روحانية شهدها خلال زيارته الأولى للدير في السابع من أغسطس الجاري، قائلًا: "عيد صيام السيدة العذراء بدير درنكة له مكانة خاصة في قلبي، لا يشبه أي عيد آخر، ربما بسبب الحمام الذي يحلق داخل الدير، لا أعلم تحديدًا".

وأضاف: "بعد زيارتي للدير بأيام قليلة، رأيت السيدة العذراء مريم في المنام، وكانت مستبشرة وفرحة ومطمئنة، فشعرت بالسكينة والفرح، وقررت أن أشارككم هذه الرؤيا لأول مرة خلال زيارتي في ختام الاحتفالات".

وأشار إلى أنه أبلغ نيافة الأنبا يوأنس بهذه الرؤيا، مؤكدًا أنها كانت مصدر تفاؤل كبير له، وقال: "أبشركم أن هذا العام سيكون بإذن الله عام خير ورخاء ومحبة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستكون سنة مختلفة عن كل الأعوام".

وقد جاءت المشاركة وسط أجواء روحانية مهيبة، شهدها ملايين الزوار والوفود والسائحين من مختلف كنائس العالم، في ختام الاحتفال السنوي الذي يتزامن مع ذكرى مرور العائلة المقدسة بالأراضي المصرية، خلال الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.

يُذكر أن دير السيدة العذراء بدير درنكة يُعد من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات كبرى يحضرها ملايين الزوار من داخل البلاد وخارجها، في واحدة من أهم المناسبات الدينية التي تعكس عمق الروحانية والتلاحم الوطني.