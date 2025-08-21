علاج تجميلي مجاني لمصاب حريق الشدية ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استكمال علاج مصاب حادث حريق الشدية بمدينة بنها مجانًا، وذلك بمركز تجميل متخصص لإزالة آثار الحروق بالكامل بعد تماثله للشفاء.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للحالة الصحية للمصاب بمستشفى بنها التعليمي، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.

واستعان المحافظ بالدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل، الذي أكد أن حالة المصاب مستقرة، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى.

وحضر المتابعة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عجلان، نائب مدير المستشفى.

