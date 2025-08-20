انفجار يهز بنها.. أسطوانة غاز تقتل ستيني وتصيب منقذًا شجاعًا (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يكن صباح أول أمس في منطقة الشدية بمدينة بنها كغيره من الأيام، فبينما استيقظ الأهالي على صوت المؤذن وإيقاع الحياة المعتاد، باغتتهم هزة عنيفة أعقبها دخان كثيف ونيران مشتعلة، ليتبيّن أن انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالطابق الأرضي قد فجّر صمت الحي الشعبي وأدخل سكانه في حالة من الفزع.

- حريق وضحية

الانفجار المأساوي أودى بحياة إسماعيل سيد، رجل ستيني عُرف بطيبة قلبه وحسن سيرته، بعد إصابته بحروق بالغة لم تفلح معها جهود الأطباء في مستشفى بنها التعليمي. رحل تاركًا جرحًا عميقًا في قلوب أسرته وجيرانه الذين ودعوه بالدموع والدعاء.

وفي الوقت نفسه، يرقد كل من رشاد حسني وصديقه بمستشفى بنها الجامعي تحت رعاية طبية مشددة، وسط دعوات الأهالي لهما بالشفاء.

- شهود العيان يروون لحظات الرعب

أكد سكان المنطقة أن قوة الانفجار هزّت الحي بأكمله، وهرع العشرات لإجلاء الضحايا ومحاولة السيطرة على النيران حتى وصول فرق الإنقاذ.

وقال أحد الجيران لـ"مصراوي": "كنا نسمع صرخات استغاثة من الداخل والنار تلتهم المكان"، مضيفًا أن الأطفال أصيبوا بحالة هلع شديدة نتيجة المشهد.

- استجابة عاجلة وتحقيقات جارية

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت بعد جهود استمرت ساعات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقار والمنازل المجاورة. كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

- محافظ القليوبية يكرّم البطولة

من جانبه، زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المواطن رشاد حسني السيد، المتطوع بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، والذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ الأهالي بعد تسرب الغاز.

واطمأن المحافظ على حالته الصحية، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، مشيدًا بشجاعته وتفانيه في إنقاذ الأرواح. كما قدّم مساعدة مالية عاجلة لأسرة المصاب، ووجّه بصرف مساعدة شهرية له فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحياته.