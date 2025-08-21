إعلان

مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

08:35 م الخميس 21 أغسطس 2025

تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات بقرية السمطا في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام، قد شنت حملة استهدفت بؤرة لتجارة المخدرات "دولاب شابو" بنجع الخطاطبة في قرية السمطا، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار على القوات التي ردت بالمثل، مما أسفر عن مقتلهم.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

