إعلان

بالصور.. وزير البترول يشارك نجل "شهيد الشهامة" فرحة زفافه

07:10 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول يشارك نجل ''شهيد الشهامة'' فرحة زفافه
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول يشارك نجل ''شهيد الشهامة'' فرحة زفافه
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول يشارك نجل ''شهيد الشهامة'' فرحة زفافه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم الخميس، في حفل زفاف نجل الراحل خالد محمد شوقي، "شهيد الشهامة"، والذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث قدم التهنئة والتقط الصور التذكارية معه.

أكد وزير البترول أن حضوره يأتي عرفانًا وتقديرًا لبطولة والد الشاب النادرة، الذي ضحى بروحه لإنقاذ حياة المواطنين بعدما قاد شاحنة البنزين المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان في يونيو الماضي.

وكان الوزير قد قدم واجب العزاء لأسرة الراحل في يونيو الماضي، ووجه وقتها بتوفير فرصتي عمل لفردين من أسرته، وإيداع وديعة بقيمة مليون جنيه لزوجته، والتكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.

اقرأ أيضًا:

عرفانًا ببطولته.. وزير البترول يحضر زفاف نجل "شهيد الشهامة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس كريم بدوي حفل زفاف نجل شهيد الشهامة نجل الراحل خالد محمد شوقي شهيد الشهامة وزير البترول وزير البترول بحفل زفاف نجل شهيد الشهامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان