بالصور.. وزير البترول يشارك نجل "شهيد الشهامة" فرحة زفافه

الدقهلية - رامي محمود:

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم الخميس، في حفل زفاف نجل الراحل خالد محمد شوقي، "شهيد الشهامة"، والذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث قدم التهنئة والتقط الصور التذكارية معه.

أكد وزير البترول أن حضوره يأتي عرفانًا وتقديرًا لبطولة والد الشاب النادرة، الذي ضحى بروحه لإنقاذ حياة المواطنين بعدما قاد شاحنة البنزين المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان في يونيو الماضي.

وكان الوزير قد قدم واجب العزاء لأسرة الراحل في يونيو الماضي، ووجه وقتها بتوفير فرصتي عمل لفردين من أسرته، وإيداع وديعة بقيمة مليون جنيه لزوجته، والتكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.

