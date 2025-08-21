الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد طريق الإسكندرية - مطروح "الساحل الشمالى" بمنطقة سوانى جابر، ظهر اليوم الخميس، حادث تصادم مروع، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين، فيما يجري رفع آثار الحادث.

وأكد مصدر أمني، إن الحادث وقع عقب انحراف سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع وانقلابها بالطريق، الأمر الذي أدى إلى تصادم متسلسل لعدد من السيارات الملاكي وحافلات نقل الركاب، وسرعان ما اندلعت النيران في نحو 11 سيارة وتفحمها.

ودفعت الأجهزة المعنية بعشرات سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التي هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، فيما انتقل عدد كبير من الأهالي الذين أسرعوا إلى المكان للمساعدة في انتشال المصابين ورفع آثار التصادم.

ونجحت القوات في السيطرة على ألسنة اللهب التي ارتفعت بشكل كثيف في عدد من السيارات وغطي دخانها سماء المنطقة، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما جرى الدفع بعدد إضافي من سيارات الطوارئ ووضع المستشفيات المحيطة في حالة استعداد لمواجهة أي تطورات.

ووفق الحصر المبدئي، أسفر الحادث عن وفاة شخصين في موقع الحادث، فيما أصيب 18 آخرون بإصابات متفرقة تراوحت بين كسور وحروق واختناقات، جرى التعامل معها طبيًا.

وتعرضت السيارات المتضررة لخسائر جسيمة بعد أن التهمتها النيران بالكامل، بينما تواصل الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

تسبب الحادث في توقف الحركة المرورية على الطريق الدولي لأكثر من ساعة، حيث شهدت المنطقة حالة من التكدس المروري، وجرى تحويل مسار بعض السيارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى مطروح لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء والإسعاف.