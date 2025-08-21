هتك عرض 4 أطفال.. اليوم جلسة النطق بالحكم على"بعرور" كفر الدوار

البحيرة أحمد نصرة:

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الخميس جلسة النطق بالحكم على "محمد ص.س"، 31 عامًا وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لاتهامه، بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار، بعد إحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي في إعدامه.

كما ينتظر المتهم ذاته حكمًا آخر بعد 4 أيام بعد إحالة محكمة الجنايات أوراقه ، لمفتي الجمهورية في قضية أخرى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم في 25 أغسطس المقبل، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجنى عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدي على المجنى عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل ز.م.م.ع والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلي منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوه والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.

وأعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.