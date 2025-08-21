ضبط طن لحوم فاسدة في حملة بأسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد، مدير المديرية، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وإدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، استهدفت المنطقة الصناعية ببني غالب – مركز أسيوط.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من اللحوم ومشتقاتها ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على 4 أطنان أخرى لحين صدور نتائج الفحص المعملي وقرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية الطب البيطري تأتي في إطار توجيهات الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تُنفذ وفق منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التدخل السريع والتطبيق الصارم للقانون، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان الغذائي وردع المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة دون تهاون أو استثناء، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية، لضبط الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.