ضبط كمية من حلوى المولد الفاسدة قبل بيعها للمواطنين في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:



نظم مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في أسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق وأماكن تصنيع وبيع حلوى المولد.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائي، إن الحملات تمكنت من ضبط 300 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وأضاف أن الحملة سحبت 12 عينة من منتجات حلوى المولد لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه قبل تداولها بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، و التوصية بالغلق الإدارى لعدد 4 منشآت غذائية.





