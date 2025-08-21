محافظ أسيوط يسلّم أدوات سباكة لطالبات المدارس الصناعية -صور

أسيوط- محمود عجمي:



في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين الفتيات في المجالات المهنية غير التقليدية، سلّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 27 حقيبة أدوات سباكة لطالبات وخريجات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات، عقب اجتيازهن تدريباً عملياً على أساسيات السباكة.



كما تم توزيع 157 حقيبة مماثلة على عدد من المدارس التابعة لإدارات أسيوط وأبنوب وساحل سليم التعليمية، بهدف دعم أعمال الصيانة الخفيفة داخل المدارس، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.



وجاءت هذه المبادرة بدعم من منظمة اليونيسف العالمية، وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ضمن أنشطة مشروع "أسيوط مقاومة للتغيرات المناخية". وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة المياه، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وريمون شكري ممثل برنامج المياه بمنظمة اليونيسف، إلى جانب مسؤولي الإدارات التعليمية ومديري المدارس.



وأكد المحافظ أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم الفتيات وتمكينهن من اكتساب مهارات عملية تفتح أمامهن آفاقاً جديدة للعمل، مشيراً إلى أن الحقائب تحتوي على أدوات أساسية مثل المفكات والمفاتيح والزراديات والمتر والشاكوش وبكرة التفلون، بما يتيح للطالبات تنفيذ أعمال صيانة بسيطة بشكل مستقل.



وأضاف اللواء أبو النصر أن تزويد المدارس بهذه الأدوات يهدف إلى تعزيز قدرة الإدارات التعليمية على إجراء الصيانة الدورية ومعالجة التسريبات، بما يسهم في الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.



وفي ختام الاحتفالية، التقط المحافظ صوراً تذكارية مع الطالبات والمعلمين وممثلي الجهات المشاركة، مشيداً بالجهود المبذولة في تدريب الفتيات على الحرف الصناعية، وعلى رأسها السباكة، كخطوة رائدة نحو توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات.





