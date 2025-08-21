إعلان

ادعى وفاتها بالحمى.. زوج يقتل زوجته بـ"ملة السرير" في سوهاج

10:59 ص الخميس 21 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض وصول ربة منزل تقيم بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة لمستشفى طهطا العام، وادعاء أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها بحمى، إذ تبين أن وراء وفاتها، زوجها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

كانت بداية الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "وفاء. ع" 46 سنة، مقيمة بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة.

جرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتوصلت التحريات إن أن زوج المذكورة تعدى عليها بالضرب بملة السرير حتى فارقت الحياة متأثرًة بإصابتها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لذات السبب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس