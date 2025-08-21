ادعى وفاتها بالحمى.. زوج يقتل زوجته بـ"ملة السرير" في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض وصول ربة منزل تقيم بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة لمستشفى طهطا العام، وادعاء أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها بحمى، إذ تبين أن وراء وفاتها، زوجها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

كانت بداية الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "وفاء. ع" 46 سنة، مقيمة بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة.

جرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتوصلت التحريات إن أن زوج المذكورة تعدى عليها بالضرب بملة السرير حتى فارقت الحياة متأثرًة بإصابتها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لذات السبب.