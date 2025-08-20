القليوبية توفر 79 فرصة عمل جديدة للشباب عبر النشرة القومية للتشغيل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن توفير 79 فرصة عمل داخل ثلاث شركات كبرى ومدرسة خاصة بمركزي شبرا الخيمة والخانكة، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل، ضمن فرص ووظائف شهر أغسطس الجاري.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنفيذ برامج لتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وأوضح أن إجمالي الوظائف المتاحة يبلغ 79 وظيفة متنوعة، موزعة على شركات كبرى ومدرسة خاصة داخل المحافظة، برواتب مجزية ومزايا للعاملين.

وأشار "عطية" إلى أن مديرية العمل بالقليوبية مستمرة في التنسيق مع مختلف المؤسسات لتوفير المزيد من فرص العمل، دعمًا لشباب المحافظة وتخفيفًا من نسب البطالة، مؤكدًا أن جميع الفرص المطروحة تأتي ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية وآمنة للمواطنين.