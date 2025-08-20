‬بأسعار اقتصادية.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدارس" (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا مدارس" المقام بشارع الثلاثيني أمام سينما مصر، لتوفير كافة مستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة تتجاوز 40% مقارنة بالأسواق خارج المعرض.

وشهد الافتتاح حضور كل من: الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، والنائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات السياسية والعامة ووسائل الإعلام.

ووزع العارضون هدايا على المواطنين المترددين على المعرض، فيما طرحت عروض خاصة بمناسبة الافتتاح وصلت إلى 70%، حيث بلغ سعر زجاجة بلاستيك مع "لانش بوكس" 15 جنيهًا، وبدأ سعر البنطلون وتيشرت المدارس من 50 جنيهًا، والحقيبة المدرسية من 50 جنيهًا أيضًا، والأقلام بمختلف أنواعها ابتداءً من جنيه واحد.

ويضم معرض "أهلا مدارس" كافة المستلزمات المدرسية من الحقائب، والملابس، والأدوات المكتبية، والأدوات المدرسية، بالإضافة إلى أقسام لبيع المواد الغذائية المختلفة، لتلبية احتياجات الطلاب والأهالي قبل بدء العام الدراسي الجديد.