راية سوداء على جدار مهدوم.. الزقازيق تودّع ضحايا "عقار الموت" (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

انهار العقار الكائن بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، ليترك خلفه حزنًا عميقًا يسكن قلوب الأهالي، بعد وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وسط الركام والغبار، بقي مشهد واحد يختصر كل شيء: طرحة سوداء، غطاء رأس لإحدى القاطنات بالعقار، معلقة على جدار متهدم، كراية حداد ترفرف على من رحلوا وإعلان صامت عن الألم والخسارة.

سكان الشارع وقفوا في صدمة، تتقاطع في أعينهم الدموع مع محاولات المساعدة والإنقاذ، ليصبح المكان شاهدًا على مأساة وجرح لن يُمحى بسهولة من ذاكرة الزقازيق.