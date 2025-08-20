النيابة تكشف مفاجآت في واقعة سرقة شقة أحمد شيبة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية تفاصيل ومفاجآت جديدة في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وتبين أن المتهم الأول في الواقعة، ابن شقيقة المطرب أحمد شيبة ويدعى "و"، وشقيقته المتهمة الثانية وتدعى "ج"، وصديقتهما المتهمة الثالثة "م" هم وراء ارتكاب الواقعة.

ووفقًا للتحقيقات خطط المتهم الأول لسرقة شقة خالة منذ شهر تقريبًا ونفذ جريمته بالاتفاق مع المتهمين الآخرين بعدما تأكد من تواجده خارج الإسكندرية في الساحل الشمالي وأخفى المسروقات لدى شقيقته المتهمة الثانية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقي بلاغا يفيد سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي بحي العجمي غربي الإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات سرقة 800 ألف جنيه مصري و5 آلاف دولار أمريكي و 825 درهمً إماراتيًا وألف ليرة لبنانية و145 دينار تونسي و100 يورو، فضلا عن مشغولات ذهبية.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبي واقعة سرقة شقة المطرب أحمد شيبة وهم 3 متهمين جرى القبض عليهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة.