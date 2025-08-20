‬محافظ الشرقية يتابع رفع أنفاض العقار المنهار بالزقازيق (فيديو وصور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وإجلاء المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بالمحافظة لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للعقار المنهار، والتأكد من سلامتها، وإعداد تقرير عاجل للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم.

واستدعى المحافظ وحدة التدخل السريع بالديوان العام للتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة من لوادر وسيارات ومعدات وقوى بشرية، لسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر حالات الوفاة والمصابين، وصرف التعويضات اللازمة طبقًا للقانون، مع توفير المواد الغذائية اللازمة للمتضررين وأسرهم.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من نقل كافة المصابين وحصر حالات الوفاة، متمنيًا السلامة للجميع.

يُذكر أنه فور وقوع الحادث، جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف، و3 سيارات حماية مدنية، وسيارة إنقاذ بري. وأسفر الانهيار حتى الآن عن وفاة شخص واحد، وإصابة 4 آخرين، حيث جرى إسعاف حالتين في موقع الحادث، ونقل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.