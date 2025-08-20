الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن جهود الجامعة تواكب وتدعم تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، بما يرسخ دورها كمنصة إقليمية للتميز العلمي والتكنولوجي.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية "JST" بمدينة طوكيو، وذلك على هامش قمة التيكاد، والتي خصصت لمناقشة آفاق التعاون العلمي والبحثي بين اليابان وأفريقيا.

وشدد عدلي، على أن الجامعات الإفريقية قادرة على القيام بدور محوري في دعم جهود الحكومات لمواجهة هذه التحديات، من خلال البحث العلمي، والابتكار، وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تسعى لتكون منصة رائدة للتعاون العلمي بين اليابان وإفريقيا، ومركزًا لإنتاج المعرفة التي تسهم في مواجهة التحديات التنموية.

شهدت الندوة مشاركة قيادات 11 جامعة إفريقية و21 جامعة يابانية، إلى جانب حضور عدد من هيئات تمويل البحوث اليابانية، من بينها هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA" وهيئة دعم العلوم اليابانية "JSPS".







