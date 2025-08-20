بالصور- تعليم أسيوط يطلق فعاليات تعريفية عن نظام البكالوريا

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، على تكثيف الجهود التوعوية والفعاليات التثقيفية بجميع المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، بهدف شرح تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد المعروف باسم "البكالوريا المصرية"، والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وأوضح دسوقي، أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية بتنظيم لقاءات وندوات موسعة للتعريف بالنظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026 على طلاب الصف الأول الثانوي، سواء ضمن نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة التقليدي، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة كافية للتخطيط واتخاذ القرار المناسب لمسارهم التعليمي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الفعاليات تشمل شرحًا تفصيليًا لمسارات التعليم المختلفة، والتخصصات الجامعية المتاحة في كلا النظامين، إلى جانب توزيع استمارات اختيار النظام التعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي، مع توقيع ولي الأمر واعتمادها من مدير المدرسة كشرط أساسي للالتحاق بالصف الأول، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف دسوقي، أن الوزارة تعمل على نشر مواد توضيحية مثل الإنفوجرافات والأفلام القصيرة التي تشرح الفرق بين النظامين، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا يتضمن 6 مواد دراسية فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية خارج المجموع، بينما يشمل نظام الثانوية العامة 11 مادة دراسية، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع.

كما يوفر نظام البكالوريا فرصًا امتحانية متعددة للطلاب، في حين يتيح نظام الثانوية العامة فرصة امتحانية واحدة لكل مادة، بالإضافة إلى امتحان دور ثان بنصف الدرجة. وأكد دسوقي أنه لا يجوز قانونًا التحويل بين النظامين بعد اختيار أحدهما.