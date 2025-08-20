بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الأربعاء، عن ضبط ما وصفته بـ "كارثة صحية محققة" داخل ثلاجة بها أطنان من الأغذية الفاسدة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أنه في ضربة جديدة قاسية ضد مافيا الغش الغذائي بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، تمكن رجال الرقابة المركزية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من إحباط أكبر محاولة لتمرير سلع غذائية فاسدة إلى الأسواق والمطاعم، حيث تم ضبط أطنان من الخضروات والسلع المجمدة المنتهية الصلاحية داخل ثلاجة ضخمة بحي العرب قبل ترويجها وبيعها للمواطنين.

وأوضحت أنه من أبرز المضبوطات: 35 كرتونة خضار مجمد - جزر - منتهي الصلاحية منذ أكتوبر 2023، و26 كرتونة خضار مجمد - جزر - منتهي الصلاحية منذ سبتمبر 2023، وكراتين من البطاطس العريضة المجمدة منتهي في أكتوبر 2022، وكراتين من الذرة المجمد منتهي يوليو 2023، وكراتين أصابع موتزريلا مجمدة أنتهت صلاحيتها فى يونيو 2022، وكراتين هوت دوج فراخ أنتهت عام 2022.

كما تم ضبط عبوات من أصابع الكابوريا انتهت صلاحيتها في مايو 2025، وعبوات عجينة مربعات مجمدة انتهت في مارس 2025، وأكياس من الفطير المشلتت مجمد انتهت في أبريل 2024، إضافة إلى كميات ضخمة أخرى من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأكدت المديرية أن هذه الضبطية تمثل كارثة صحية محققة لو وصلت تلك السلع إلى الموائد والمطاعم، لما تسببه من انتقال أمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان، مشددة على استمرار حملاتها القوية والحاسمة لحماية المواطنين من جشع معدومي الضمير الذين يتاجرون بصحة الناس، مؤكدة أن يد القانون ستطول كل من يحاول العبث بأمن وسلامة الغذاء.