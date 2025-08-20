أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد أعمال مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، ويجري تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن خطة شاملة لتجميل وتطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمدينة.

وشدد المحافظ على بدء أعمال التشجير الأسبوع المقبل في الحارة اليسرى التي تم الانتهاء من توسعتها ورصفها، وأكد أن هذه الحملة تهدف إلى حماية المواطنين من حرارة الشمس العالية وتخفيف معاناتهم.

كما وجه المحافظ بتركيب مصادر للري بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، والتنسيق مع مؤسسة "أم حبيبة" لتوفير وتركيب مظلات ومقاعد في أماكن انتظار المواطنين.

وأمر بتركيب المطبات الصناعية على مسافات محددة لتهدئة حركة السيارات وضمان سلامة المترددين على الطريق.

وفيما يخص الحارة اليمنى، شدد المحافظ على سرعة إزالة أي تعديات أو مخالفات أو تجاوزات لخط التنظيم، مثل السلالم التابعة للمحلات.

وأشار إلى أنه تم إخطار أصحابها مسبقاً وأنه سيتم التنفيذ خلال أسبوع لمن لم يلتزم بالإزالة.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن المشروع يعتمد على استخدام طبقة تأسيس قوية أسفل الأسفلت، تتميز بقدرتها على التحمل والحفاظ على المرافق، بهدف جعل المدينة "زهرة الجنوب" في أبهى صورها أمام الزوار.