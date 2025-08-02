انطلاق حملة توعية لبدء جمع القمامة من المنبع في المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استمرار فعاليات التشغيل التجريبي لمشروع جمع المخلفات من المصدر، والذي بدأ تنفيذه بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة (كنموذج حضري)، وذلك في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، وسعي الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.

وأشار إلى أن التجربة تساعد في تحسين وتطوير نظام الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، كما تُعزز الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري، ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في القطاع، وفق خطط تشغيل مدروسة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم تعميم التجربة تدريجيًا عقب انتهاء المرحلة التجريبية، لتشمل أولًا كامل منطقة مبارك، ثم باقي مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن حملة التوعية المجتمعية "نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا"، لنشر ثقافة الحفاظ على الشوارع والمرافق العامة.

وكلف المحافظ، المهندس محمد حمص، مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA "استشاري مشروع كتشنر"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لبدء تنفيذ المشروع.

وشهدت شوارع مدينة مبارك فعاليات التوعية بفصل المخلفات من المصدر، بحضور المهندس شكري حسين، والمهندس إبراهيم النجار، استشاري مشروع كتشنر، والدكتورة مي سمير، مدير التوعية وبناء القدرات، وعدد من مسؤولي التوعية والمراقبة، بمشاركة الشباب المتطوعين من إدارات المخلفات في حي غرب وشرق المنصورة ودكرنس والسنبلاوين.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى والثانية الشوارع من شارع محمد الغزالي إلى شارع الهدى، مع توفير سيارة جمع منتظمة تمر يوميًا في توقيت محدد أمام العقارات، كما يُطلب من المواطنين فصل المخلفات إلى كيسين: جاف ورطب.

وتستمر حملات التوعية حتى نهاية الأسبوع الجاري داخل 10 شوارع مستهدفة، بهدف رفع استجابة المواطنين ومتابعة أثر التجربة عمليًا.