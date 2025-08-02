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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

02:40 م السبت 02 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:


لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متنوعة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع شخص، وإصابة آخرين بكسور وجروح متفرقة، إلى جانب اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ. وتبين أن جميع المصابين والمُتوفى من أبناء محافظة بني سويف.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.




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مصرع شخص المنيا انقلاب سيارة
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