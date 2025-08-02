من الطور إلى نويبع.. عروض فنية ومواهب طفولية تضيء جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من العروض الفنية والأنشطة التثقيفية في مدن "الطور، شرم الشيخ، نويبع"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لوزارة الثقافة.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء: "إن الفعاليات انطلقت من المسرح الصيفي بمدينة الطور، بعرض موسيقي لفرقة الطور للموسيقى العربية بقيادة الفنان حمدي السيد، وقدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية الخالدة، منها: "سيرة الحب"، "كامل الأوصاف"، "عيون القلب"، "بهية"، "دارت الأيام"، إلى جانب عزف منفرد على آلة العود. وشارك في تقديم الفقرات الغنائية المطرب إسلام محمد، والمطربة هاجر هشام".

وأوضحت مدير الفرع، أن العروض الفنية تواصلت على المسرح الصيفي بتقديم فرقة أطفال الطور للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفلكلورية المستوحاة من التراث المصري، منها: "مصر جميلة"، "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "بنت حضارية"، "صعيدي"، "السمسمية"، "نوبة"، و"على إيدك اتعلمنا"، إلى جانب فقرة "التنورة التراثية"، وسط تفاعل كبير من أهالي المدينة وزوّارها.

وفي مدينة شرم الشيخ، نظم قصر الثقافة محاضرة تثقيفية تناولت مجموعة من برامج الرسم والتلوين الرقمية، وآليات استخدامها بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والبصرية لدى الأطفال والنشء، وذلك ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف.

كما نظم بيت ثقافة نويبع مسابقة تثقيفية في المعلومات العامة، أعقبتها ورشة لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال الرسم، استهدفت تعزيز المعرفة العامة والقدرات الإبداعية لدى الأطفال والنشء في المدينة.







