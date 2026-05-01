أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حدوث انقطاع وضعف في خدمة مياه الشرب بقرية الزاوية، ومركز ومدينة أبوتيج وقراه، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة، بطاقة إنتاجية 43 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف تحسين جودة الخدمة وزيادة كفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين.

موعد ومدة انقطاع الخدمة

وأوضحت الشركة أن الأعمال من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ولمدة 12 ساعة، على أن تعود المياه تدريجيًا إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال.

تفاصيل الأعمال الفنية بالمحطة

وأشارت الشركة إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ تدخلات فنية دقيقة داخل مكونات المحطة، تتضمن لحام فلانشات على خطوط المياه المرشحة بقطر 500 مم داخل البيارة، وتركيب وصلة جديدة على خط المياه العكرة بقطر 1000 مم، بالإضافة إلى ربط خط المروقات على المرشحات داخل مبنى المرشحات بنفس القطر، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لرفع كفاءة منظومة التشغيل.

إجراءات بديلة لتقليل آثار الانقطاع

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من تأثير انقطاع الخدمة، من خلال تشغيل الآبار الارتوازية البديلة، وتوفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة عند الطلب، حرصًا على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

قنوات التواصل وتلقي الشكاوى

وأوضحت الشركة استمرار استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (125)، أو الهاتف المحمول (01280733990)، أو من خلال تطبيق واتساب على رقم (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.