ماري جيبس، المعروفة باسم "بو"، إحدى الشخصيات الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "شركة المرعبين المحدودة" من إنتاج ديزني وبيكسار عام 2001، وهي طفلة بشرية صغيرة تدخل عالم الوحوش عن طريق الخطأ، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تغير مجرى الفيلم.

من هي بو ولماذا ارتبطت بسولي؟



وفقا لموقع "fandom"، بو طفلة تبلغ من العمر عامين، تتميز بالفضول والبساطة، وتميل إلى التعلق بمن حولها، خاصة الشخصية الرئيسية سولي التي تُعرف باسم "شلبي سلوفان"، الذي تناديه بـ"قطتي"، وعلى الرغم من محدودية كلماتها، فإنها تعبر عن نفسها ببعض العبارات البسيطة مثل "بو" و"قطة".

كيف يبدو مظهر بو؟



تظهر بو كطفلة صغيرة نحيفة ذات بشرة فاتحة، وشعر بني داكن مضفر على شكل ذيلين يعلوهما رباطان، وترتدي قميص وردي مع جوارب بنفسجية ضيقة وجوارب بيضاء، في إطلالة بسيطة تعكس براءتها وطفولتها الطبيعية

ما دور بو في فيلم شركة المرعبين المحدودة؟



تبدأ قصة بو عندما تهرب من غرفتها وتدخل عالم الوحوش، حيث يكتشفها راندال الذي كان يخطط لاختطافها، ومن هنا تنطلق رحلة سولي ومايك لإعادتها إلى عالمها بأمان.

خلال الأحداث، تنشأ علاقة عاطفية قوية بين بو وسولي، حيث تتعامل معه ببراءة وتعلق واضح، رغم خوفه في البداية من مسؤولية وجودها، ومع تطور الأحداث، يتحول هذا التعلق إلى علاقة صداقة وحماية متبادلة.



كما تظهر بو شجاعة غير متوقعة في لحظات الخطر، حيث تساعد سولي على مواجهة راندال، وتسهم في إنقاذه من مواقف صعبة.

كيف تنتهي قصة بو؟



في نهاية الفيلم، يتم إعادة بو إلى عالمها، ويتم تدمير بابها لضمان عدم عودتها إلى عالم الوحوش، كما يشعر سولي بالحزن لفراقها، لكنه يحتفظ بقطعة من بابها كتذكار.

لاحقا، يفاجأ سولي بعودة بابها بعد إعادة تركيبه، وعند فتحه يجد بو من جديد، لتكون النهاية سعيدة وتؤكد استمرار العلاقة بينهما.

