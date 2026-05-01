إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية بيت علام في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:42 م 01/05/2026

مشاجرة بين الأهالي تنتهي بإصابات متفرقة فى سوهاج

شهدت قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج، مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين والإصابات

أسفرت الواقعة عن إصابة حاتم ع، 40 عامًا، بكدمة وتورم في الرأس، وأكرم أ، 30 عامًا، بكدمة وجرح في اليد، بالإضافة إلى كدمة في الرأس. كما أصيب حمادة ع، 42 عامًا، بجرح في فروة الرأس بلغ طوله نحو 7 سنتيمترات، أحمد ع، 50 عامًا، بكدمة وتورم بالعين اليسرى، إلى جانب كدمة في الرأس، فيما تعرض محمد ص، 65 عامًا، لكدمة في الصدر وجرح بالصدر بطول نحو 5 سنتيمترات، فضلًا عن كدمة في الرأس.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جرجا العام، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إخطار مركز شرطة جرجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

باشرت الأجهزة الأمنية بمركز جرجا التحقيق في الحادث، للوقوف على أسباب المشاجرة وظروفها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المتورطة.

