أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين في عدد من المحافظات.

10 قيادات محلية جديدة

وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية من الصفين الأول والثانى، وذلك لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وشملت الحركة تعيين محمد صلاح عبدربه، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية، ومحمود محمد عبد الغني عيسى، سكرتير عام مساعد المحافظة.

من هو السكرتير العام الجديد؟

ويستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن محمد صلاح عبدربه، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد:

- حاصل درجة الماجستير في علم الاقتصاد.

-عُين عام 2001 بناء على قرار جمهوري بالجهاز الإداري للدولة نظرًا لتفوقه الدراسي بالجامعة.

- تدرج وظيفيًا اعتبارًا من عام 2001 كباحث شئون اقتصادية بمكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية وتولى العديد من المهام ومتابعة العديد من المشروعات ثم تقلد منصب مدير مكتب سكرتير عام المحافظة.

- شغل منصب مدير المكتب الفني للمحافظ، ثم مديراً عام للإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

نقطة اتصال مع رئاسة مجلس الوزراء

- كُلف "صلاح" للعمل نقطة اتصال مع رئاسة مجلس الوزراء اعتبارًا من عام 2020 لمتابعة المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة.

- وفي عام 2024 تقلد منصب رئيس حي الجمرك.

- وفي عام 2025 تقلد منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية.

مدير مركز عمليات المحافظة

- شغل منصب مدير مركز عمليات المحافظة 2013 وحتى عام 2014.

- مسئول عن تنفيذ مشروع "أول مجمع صناعي متخصص بالإسكندرية" "مرغم عام 2016".

- منسق عام مركز عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة عام 2017 وحتى عام 2020.

- مسئول متابعة المشروعات الكبرى بالإسكندرية بالتنسيق مع أمانة المشروعات القومية الكبرى وأجهزة الدولة اعتبارًا من 2020.

- حصل على 20 برنامجًا تدريبيًا مؤهلًا للوظائف الإشرافية والتنفيذية والقيادية.

- حصل على البرنامج التدريبي الاستثمار في مصر وتطوير أداء الوحدات المحلية من الصين.