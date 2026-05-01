دقوا الشماسي.. أجواء من البهجة على شواطئ بورسعيد -فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

03:35 م 01/05/2026
    شاطئ بورسعيد يوم الجمعة
شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا كبيرًا من أبناء المدينة الساحلية وزوارها، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وبحثًا عن الأجواء المعتدلة على ساحل البحر المتوسط.

إقبال من الأسر والشباب

وتوافدت أعداد من الأسر والشباب بطول الشاطئ، لقضاء أوقاتهم في الهواء الطلق والاستمتاع بالمياه والسباحة وسط أجواء ممتعة، حيث شهد الشاطئ ممارسة عدد من الألعاب والأنشطة الترفيهية، من بينها كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة، و"الراكيت"، إلى جانب ركوب الخيل وقيادة الـ"بيتش باجي".

أجواء من البهجة

وسادت حالة من البهجة والانتعاش بين المتواجدين، في ظل اعتدال نسبي لدرجات الحرارة مقارنة بالمناطق الداخلية، ما جعل الشاطئ وجهة مفضلة للهروب من حرارة الطقس، في الوقت الذي تواصل الأجهزة التنفيذية استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين والزائرين خلال الصيف.

