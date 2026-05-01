شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقس حار إلى معتدل نهارًا على كافة الأنحاء، تزامنًا مع ذروة الموجة الحارة المقرر أن تستمر حتى الغد، ما ساهم في عودة الحياة إلى شواطئها الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 24 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 13 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 64%.

نزول البحر شرق الإسكندرية

وتوافد المواطنون على شواطئ شرق الإسكندرية، للاستمتاع بالطقس المعتدل، فيما حرص بعضهم خاصة من الأطفال والشباب على نزول البحر، واستغلال الاستقرار الملحوظ في أمواج البحر.

43 شاطئًا تفتح أبوابها

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يوجد 43 شاطئًا مفتوحة أمام الرواد على مدار اليوم، بواقع 19 شاطئاً في القطاع الشرقي و24 شاطئاً في القطاع الغربي.

شواطئ خارج الخدمة

ويوجد عدد من الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي لا يزال خارج الخدمة في الوقت الحالي، نظراً لعدم جاهزيتها الفنية لاستقبال المواطنين وافتقارها لاشتراطات السلامة البحرية.

أسعار شواطئ الإسكندرية

وأكدت المصايف عدم رفع أسعار تذاكر كافة الشواطئ بواقع 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيها للشواطئ المميزة و25 جنيه للشواطئ السياحية.

نشر عمال الشماسي والإنقاذ

وفي سياق متصل، يواصل مستأجرو الشواطئ توفير العمالة اللازمة، بما في ذلك عمال الشماسي والمنقذين وعمال أبراج المراقبة، فضلًا عن متابعة حالة الطقس يوميًا لضمان توفير وسائل الأمان للرواد.