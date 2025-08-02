بسبب الصيانة.. توقف الغاز الطبيعي 12 ساعة عن كفر الشيخ وضواحيها

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة "ترانس جاس" المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي، اليوم السبت، عن توقف مؤقت في خدمة الغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ وضواحيها، بسبب تنفيذ أعمال صيانة بخط الغاز الرئيسي بالمدينة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن التوقف سيستمر لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، وذلك ضمن خطة صيانة دورية تستهدف الحفاظ على كفاءة الشبكة واستمرار الخدمة بشكل آمن ومنتظم للعملاء.

وأكد البيان أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمة وضمان استقرارها في الفترات القادمة، مشيرة إلى أن الفرق الفنية ستعمل بأقصى سرعة لإنهاء الصيانة في الوقت المحدد، والعودة لتشغيل الخدمة دون تأخير.

ودعت الشركة المواطنين وسكان المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة التوقف، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء المؤقت.