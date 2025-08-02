500 سائح يزورون دير سانت كاترين من مختلف جنسيات العالم - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:



استقبل دير سانت كاترين الأثري بجنوب سيناء، اليوم السبت، نحو 500 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، لزيارة معالمه الدينية والتاريخية، وأداء الطقوس والشعائر الدينية الخاصة ببعضهم داخل الكنيسة الكبرى.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين: "إن الدير فتح أبوابه صباح اليوم لاستقبال الزائرين الذين توافدوا من عدة دول، لزيارة أبرز معالم الدير، وعلى رأسها: شجرة العليقة، الكنيسة الكبرى، حديقة الدير، المسجد الفاطمي، بئر موسى، متحف الكنوز، ومكتبة الدير، إلى جانب الاستماع إلى شرح مفصل عن التاريخ العريق لكل معلم".

وأوضح "عبد البصير" في تصريح اليوم، أن حركة السياحة الوافدة إلى المدينة تشهد تزايدًا ملحوظًا على مدار الأسبوع، خاصة في العطلات الأسبوعية، نتيجة الإقبال من السياحة الداخلية، بالتزامن مع قرار فتح الوديان أمام السياحة البيئية.

وأشار "عبد البصير" إلى أن عمليات تأمين السائحين تتم على أعلى مستوى، حيث يتم تفويجهم في مجموعات، تحت رعاية دليل بدوي معتمد (مرشد سياحي)، لمساعدتهم أثناء الزيارات داخل المدينة ومرافقتهم خلال رحلات السفاري وسط الجبال والوديان.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح الدير ودليل بدوي: "إن الدير استقبل الوفود في الموعد المحدد، ورافقهم مرشدون سياحيون متخصصون لشرح الجوانب التاريخية والدينية لكل معلم داخل الدير، كما قام الزوار بالتجول في حديقة الدير لمشاهدة أشجار الزيتون المعمّرة وأشجار الفاكهة المتنوعة".

وأضاف "الجبالي"، أن كثيرًا من الزائرين الأجانب يستعدون بعد الجولة لصعود جبل موسى، في رحلة تستغرق نحو ساعتين، للوصول إلى قمة الجبل الأعلى في مصر، حيث يستمتعون بمشهد غروب الشمس، ويقضون ليلتهم على القمة لرصد شروق الشمس وتعانق السحب مع قمم الجبال في مشهد ساحر ينتظرونه بشغف.







